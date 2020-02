Esperti Nfi bocciano Nutri-Score: “Informa ma non educa” (Di sabato 1 febbraio 2020) Milano, 1 feb. (AdnKronos Salute) – Informa, senza educare. Il sistema di etichettatura Nutrizionale Nutri-Score – sviluppato in Francia e utilizzato anche in Spagna e Belgio, oggetto di un dibattito fra i Paesi Ue – è “un sistema puramente informativo e non educativo per il consumatore, che finirà inevitabilmente per identificare alimenti ‘buoni’, da promuovere, in contrapposizione ad alimenti ‘meno buoni’ o addirittura ‘cattivi’, di cui va scoraggiato il consumo”. Un approccio “in contrasto con l’opinione, ormai largamente prevalente nella comunità scientifica, che l’alimentazione vada invece valutata nel suo complesso”. Sono alcune delle “considerazioni di natura tecnico-scientifica” firmate da Andrea Poli e Franca Marangoni della Nutrition Fountation of Italy-Nfi. Gli ... calcioweb.eu

