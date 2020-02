Coronavirus, gli italiani rientrano da Wuhan il 3 febbraio con un aereo militare: ecco i dettagli (Di sabato 1 febbraio 2020) Mentre l’Italia monitora la situazione dei primi casi di Coronavirus accertati, si definiscono gli ultimi dettagli del rientro delle decine di italiani rimasti a Wuhan, la città dove ha avuto origine l’epidemia. Il ministero della Difesa ha confermato che l’arrivo è previsto per lunedì 3 febbraio, a bordo di un aereo del 14° Stormo dell’Aeronautica militare, un ‘tanker’ progettato per le lunghissime distanze. A Wuhan sono presenti circa 70 italiani, ma non tutti saliranno a bordo: alcuni, si parla di 4 o 5 persone, preferiscono restare per non separarsi dal coniuge di nazionalità cinese o dai figli. Appena sbarcati, i passeggeri saranno trasferiti in una “idonea struttura per la sorveglianza sanitaria di soli 15 giorni”, il tempo di incubazione del virus. La Farnesina sta organizzando il volo insieme al ministero della Salute e all’Istituto ... ilfattoquotidiano

GiuseppeConteIT : Oggi pomeriggio al Comitato Operativo del @DPCgov per coordinare gli interventi a tutela della salute dei cittadini… - Agenzia_Ansa : L'Oms dichiara l'emergenza globale per il #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in Cina oltre 8100 casi e 212 morti, il paese sempre più isolato. Per italiani provenienti da Wuhan q… -