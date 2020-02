Coronavirus, ecco cosa sta per fare Facebook: prima volta in assoluto (Di sabato 1 febbraio 2020) Coronavirus, iniziativa storica di Facebook. Il social network scende in campo ed è pronto a un’iniziativa storica per far fronte all’emergenza mondiale e al panico generale. Allarme Coronavirus, ora anche Facebook scende in campo. Come? Facendo guerra alle fake news e ai video fasulli che aumentano l’allarmismo e promuovono odio. Ogni bufala, dunque, sarà presto … L'articolo Coronavirus, ecco cosa sta per fare Facebook: prima volta in assoluto proviene da www.inews24.it. inews24

pietroraffa : Salgo su un treno per Pesaro. Nella carrozza entra un ragazzo cinese. Una tizia esclama ad alta voce:'Ecco qua, c… - sole24ore : #CoronaVirus, l’#Oms, Organizzazione mondiale della sanità decreta l’emergenza globale. Ecco gli effetti sull’econo… - GiuseppeConteIT : ?? Coronavirus, ecco la mia intervista di questa sera al Tg5: -