Ballando con le Stelle | Milly Carlucci avrà la sua erede nel cast

Ballando con le Stelle: la padrona di casa Milly Carlucci avrebbe convinto una nota collega a fare da concorrente nella nuova edizione Il tempo va, passano le ore e presto Ballando con le Stelle ripartirà! Ormai manca poco al debutto della nuova edizione del programma e Milly Carlucci sta ultimando il cast. Da tradizione, la popolare conduttrice ha contattato celebri nomi dello showbiz e dello sport. Tra di loro pare ci sarà una famosa collega: giovane, bella, nonché amata. Secondo quanto asserisce Alberto Dandolo sulle colonne del settimanale Oggi, scenderà in pista a Ballando con le Stelle pure Francesca Fialdini, attualmente impegnata nel programma "Da noi… a ruota libera". Ci sono, rivela il giornalista: l'ex padrona di casa de La Vita in Diretta coronerà il proprio sogno di partecipare come concorrente nello show del sabato sera di Rai Uno. Ormai è fumata bianca!

