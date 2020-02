Accordo regionale tra S.I.F.A. e C.L.A.A.I., l’ufficializzazione lunedì in Camera di Commercio (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Sarà ufficializzato a Benevento l’importante Accordo regionale tra l’associazione autonoma di categoria S.I.F.A. (Sviluppo Imprese Funebri Associate) con sede legale a Montesarchio (Benevento) e il C.L.A.A.I. (Associazione dell’Artigianato e della Piccola Impresa della Regione Campania). Con l’ingresso delle oltre 200 imprese funebri campane aderenti al S.I.F.A., il C.L.A.A.I. diventa così l’Associazione più rappresentativa del settore in Campania. I particolari e l’importanza dell’Accordo, sia per lo sviluppo occupazionale che economico, verranno presentati nel corso di una conferenza stampa convocata per lunedì prossimo, 3 febbraio (ore 15,30), nella Sala Giunta della Camera di Commercio di Benevento. All’incontro interverranno Giuseppe Carbone (Presidente S.I.F.A.), Antonio Campese (Presidente della ... anteprima24

