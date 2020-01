Virus. Cina: 213 i morti,10mila contagi

morti e 2.000 nuovi casi di infezioni confermate in Cina il bilancio dell'epidemia di coronaVirus.I casi accertati di infezione salgono dunque a quasi 10mila. 102mila le persone sotto osservazione. Così la Commissione sanitaria nazionale (NHC) cinese, specificando che 42 delle 43 nuove vittime sono state registrate nella provincia dell'Hubei da dove è iniziato il contagio. L'NHC segnala una stabile crescita in Cina di decessi e di nuovi casi,malgrado la stretta delle regole sulla quarantena nell'Hubei.(Di venerdì 31 gennaio 2020) E' di 213e 2.000 nuovi casi di infezioni confermate inil bilancio dell'epidemia di corona.I casi accertati di infezione salgono dunque a quasi. 102mila le persone sotto osservazione. Così la Commissione sanitaria nazionale (NHC) cinese, specificando che 42 delle 43 nuove vittime sono state registrate nella provincia dell'Hubei da dove è iniziato ilo. L'NHC segnala una stabile crescita indi decessi e di nuovi casi,malgrado la stretta delle regole sulla quarantena nell'Hubei.(Di venerdì 31 gennaio 2020)

