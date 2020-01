The New Pope 1x07 e 1x08, la recensione: Paolo Sorrentino ci racconta la Pietà (Di venerdì 31 gennaio 2020) La recensione degli episodi 7 e 8 di The New Pope: Paolo Sorrentino affronta il tabù dell'attentato al Vaticano e si pone domande fondamentali sulla fede nell'episodio migliore della serie. È la Pietà, intesa come opera d'arte e come sentimento, al centro di quello che vi racconteremo nella recensione di The New Pope, episodi 1x07 e 1x08. La serie di Paolo Sorrentino (in onda su Sky Atlantic e NOW Tv), soprattutto per quel che riguarda il settimo episodio, non a caso quello che è stato scelto per essere presentato in anteprima alla recente Mostra del Cinema di Venezia e alla stampa lo scorso dicembre, raggiunge vette altissime. Non solo il settimo episodio è il migliore della serie, ma è anche tra i lavori migliori in assoluto di Paolo Sorrentino. La ... movieplayer

