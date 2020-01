Secondigliano, bambini scrivono al sindaco: “Ridateci il Parco Gaetano Errico” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – «Vogliamo rivolgere a lei, sig. sindaco, il nostro grido di sofferenza e insoddisfazione per la prolungata e reiterata chiusura dell’unico “polmone verde” del nostro quartiere». Così gli alunni del XXX circolo didattico “Parini” di Secondigliano hanno scritto in una lettera-documento inviata al sindaco Luigi de Magistris per sollecitare la riapertura del Parco San Gaetano Errico. Una richiesta fatta a gran voce, a nome di tutti i bambini di Secondigliano, dagli allievi intervenuti presso la sede della VII Municipalità, alla presenza del presidente Maurizio Moschetti, nel corso del primo Consiglio junior. Per i bambini la chiusura del Parco rende il loro ambiente «più triste e più brutto, perché ci condanna al nulla». «Desideriamo avere il nostro Parco – scrivono ancora – pulito, in ordine e soprattutto sicuro, al riparo da bulli e da ... anteprima24

InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: LA LETTERA - I bambini di Secondigliano scrivono al Sindaco: 'Ridateci il Parco San Gaetano Errico' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: LA LETTERA - I bambini di Secondigliano scrivono al Sindaco: 'Ridateci il Parco San Gaetano Errico' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: LA LETTERA - I bambini di Secondigliano scrivono al Sindaco: 'Ridateci il Parco San Gaetano Errico' -