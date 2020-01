PS5 e Xbox Series X 'lasceranno i giocatori a bocca aperta' e ci sarà spazio per l'innovazione (Di venerdì 31 gennaio 2020) La next-gen è avvolta nel mistero praticamente da ogni punto di vista dato che moltissime informazioni riguardanti le console non sono state ufficializzate e non sono nemmeno rientrate nei numerosi leak e rumor più o meno affidabili di questi mesi.Ovviamente le grandi compagnie del settore hanno tra le mani i dev kit dei nuovi hardware di Sony e Microsoft e possono parlare di PS5 e Xbox Series X con molta più cognizione di causa. Nel recente incontro con i finanziatori in cui sono stati rivelati gli ultimi risultati finanziari della compagnia, EA ha rivelato qualche piccola anticipazione della prossima generazione di console.A parlarne brevemente è stato il CFO di Electronic Arts, Blake Jorgensen: "La potenza delle nuove console sarà nettamente maggiore rispetto a quella delle console attuali. Con PS5 e Xbox Series X possiamo realizzare molto di più. Le cose che stiamo realizzando ... eurogamer

