Orario Lecce-Torino e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ventiduesima giornata di gare nella Serie A di calcio 2019/2020, con la terza giornata del girone di ritorno che vedrà impegnate nel match delle 18:00 di domenica 2 febbraio il Lecce di Fabio Liverani e il Torino di Walter Mazzarri. Entrambe le compagini non stanno vivendo un grandissimo periodo di forma e il match del Via del Mare potrebbe rivelarsi un ottimo trampolino di lancio per entrambe le rose. Il Torino di Walter Mazzarri, la cui panchina è sempre più in bilico, arriva a questa sfida dopo l’eliminazione ai tempi supplementari in Coppa Italia per mano del Milan per 4-2 e, soprattutto, dalla ancora dolorosissima batosta subita in casa nell’ultimo turno di Serie A, con il roboante 0-7 contro l’Atalanta. Per i granata sarà quindi fondamentale cercare di fare punti sul campo di un Lecce che, dopo il brutto 3-0 rimediato dal Verona nell’ultima giornata, ... oasport

