Morte Kobe Bryant, l’elicottero non poteva volare con la nebbia (Di venerdì 31 gennaio 2020) L'elicottero a bordo del quale sono morti Kobe Bryant, la figlia Gianna Maria e altre sette persone non poteva volare in condizioni di scarsa visibilità. Il Sikorsky S-76B precipitato sulle colline di Calabasas, nella contea di Los Angeles, era sì dotato di strumenti sofisticati - approvati dalla Federal Aviation Administration per il "volo strumentale" - e il pilota aveva anche l'abilitazione per quel tipo di volo ma la compagnia proprietaria del velivolo era in possesso della certificazione a operare solo in base alle regole del "volo visivo" e non "strumentale" fanpage

