Milano, se i cani fanno la pipì per strada i padroni dovranno pulire con acqua e sapone (Di venerdì 31 gennaio 2020) A Milano, i cani non potranno più urinare per strada nei pressi di case e negozi, altrimenti il padrone dovrà pagare una multa salata e pulire con acqua e sapone il punto sporcato. È questa una delle norme previste dal nuovo Regolamento per il benessere e la tutela degli animali del capoluogo lombardo, in discussione a Palazzo Marino, dopo quelle relative all'abolizione del collare a strozzo e l'obbligo di patentino per i cani di razze pericolose. fanpage

