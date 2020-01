Masterchef 10 la rabbia di Antonio: puntata fra tensioni e frecciatine (Di venerdì 31 gennaio 2020) La tredicesima e la quattordicesima puntata della decima edizione di Masterchef Italia sono state letteralmente infiammate. Il principale responsabile delle frecciatine e delle tensioni sembra essere stato Antonio. Le puntate più accese erano tutte tese sul mettere alla prova i lavori di gruppo, che hanno messo in crisi più di un concorrente. tensioni a Masterchef: la rabbia di Antonio e l’inaspettata allenza fra Marisa e Maria Teresa La mistery box in coppia, ha portato i vicini di banco a dividersi gli ingredienti, per poter poi lavorare autonomamente. Fino a lì sembrava essere andato tutto bene, tranne una leggera prevaricazione di Milenys su Vincenzo. La prova si è conclusa con la vittoria di Marisa, che ha avuto la possibilità di scegliere il suo vantaggio. Marisa ha la possibilità di creare le coppie per la prova successiva, scegliendo a sorpresa insieme a lei proprio Maria ... velvetgossip

Alessio_22 : Maria Teresa che bolle di rabbia nel vedere Fabio così bravo #MasterChef - StanisLaRochele : Maria Teresa lo vince sto masterchef, che cazzo di rabbia. Ti odio. -