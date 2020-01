LIVE Zverev-Thiem 1-0, Australian Open 2020 in DIRETTA: il tedesco subito avanti di un break (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 BREAK Zverev! Parte bene il tedesco. Il numero cinque del mondo troppo contratto. 30-40 Errore di Zverev sulla diagonale di dritto, palla che si spegne in rete. 15-40 Prima vincente dell’austriaco. 0-40 Scambio durissimo con Thiem che ha provato a forzare e ha commesso il terzo errore del suo match. 0-30 Il nastro beffa Thiem che era riuscito a tirare un vincente di dritto deviato dalla parte superiore della rete e terminato out. 0-15 Rovescio di Thiem ad incrociare che scappa in corridoio. SI COMINCIA, al servizio Thiem 09.42: Ci siamo i giocatori sono in campo per completare le operazioni di riscaldamento. 09.36: E’ il momento delle presentazione dei protagonisti di questa semifinale. 09.31: A breve i tennisti scenderanno in campo alla Rod Laver Arena. 09.25: Il vincitore di questa sfida in finale affronterà il grande ... oasport

