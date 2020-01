L’Italia sulla Luna con Prospect, trivella e laboratorio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Questo è Prospect (Package for Resource Observation, in-Situ analysis and Prospecting for Exploration Commercial exploitation and Transportation), il trapano costruito da Leonardo, negli stabilimenti di Nerviano alle porte di Milano, con il quale l'Italia andrà alla scoperta dei segreti della Luna. È l'ultimo nato della famiglia di trivelle spaziali "made in Italy", come quella della missione Rosetta sulla cometa 67/P e quella di Exomars 2020 con destinazione Marte. Si tratta, in pratica, di un sistema che assieme al trapano (ProSEED) integra anche un mini-laboratorio scientifico (ProSPA), composto da sensori europei e russi e che costituisce l'elemento fondamentale della missione Luna-27 di Roscosmos ed Esa con il supporto dell'Agenzia spaziale italiana (Asi) e di quella britannica. Prospect perforerà il suolo Lunare alla ricerca di regolite e acqua giacciata. Andrea Rusconi, ... ilfogliettone

