L'ex maggiordomo: "Lady Diana avrebbe appoggiato le scelte di Harry e Meghan" - (Di venerdì 31 gennaio 2020) Francesca Rossi L’ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell, pubblica una lettera di Lady Diana e si dichiara convinto del fatto che se la principessa fosse ancora viva, avrebbe incoraggiato Harry e Meghan nelle loro scelte più audaci Da quando è scoppiato lo scandalo Sussex gli esperti reali e le persone comuni incuriosite dalle vicende della royal family inglese si chiedono cosa avrebbe pensato Lady Diana delle scelte del principe Harry e di Meghan Markle. Se per l’ex chef di corte, Darren McGrady, la principessa del Galles non avrebbe mai approvato il “passo indietro” di Harry rispetto ai suoi doveri reali, di tutt’altro avviso è l’ex maggiordomo di Diana, Paul Burrell. Paul Burrell ha lavorato dapprima per la regina Elisabetta poi, dal 1987 fino alla tragica morte, per Lady Diana. Come riporta Vanity Fair Burrell non ha mai nascosto la sua simpatia per Meghan e diverse ... ilgiornale

