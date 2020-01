La Scala si colora di rosa in omaggio al Giro d’Italia: l’ultima tappa tornerà a Milano (Di venerdì 31 gennaio 2020) Per omaggiare il ritorno a Milano dell'ultima tappa del Giro d'Italia, in programma dal 9 al 31 maggio prossimi, il Teatro alla Scala si è colorato di rosa. A rivelare il tributo, è stato il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala su Instagram, che ha accompagnato la foto commentando: "Godiamoci la Scala così! In onore del Giro d'Italia che il 31 maggio termina a Milano". La tappa in questione sarà una cronometro individuale con partenza da Cernusco sul Naviglio. fanpage

