Juventus, UFFICIALE: ceduto Pjaca, ecco i dettagli del suo trasferimento (Di venerdì 31 gennaio 2020) Juventus – Marko Pjaca è un nuovo giocatore dell’Anderlecht. Il croato classe 1995 riparte dalla squadra di Vincent Kompany per cercare il rilancio. UFFICIALE l’addio alla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Dopo essere stato ad un passo dal Cagliari, l’esterno croato lascia i bianconeri per raggiungere in prestito l’Anderlecht. Pjaca troverà così maggiore spazio e potrà giocare con maggiore continuità, cercando di recuperare la migliore condizione possibile. Juventus, addio Pjaca: comunicato UFFICIALE Anche la Juventus ha salutato Marko Pjaca in un comunicato UFFICIALE pubblicato sui propri canali social. “Ringraziando Marko per il grande impegno, mai mancato in questi anni in bianconero, gli auguriamo tutto il meglio per la sua nuova esperienza all’Anderlecht!” UFFICIALE @marko Pjaca20 in prestito ... juvedipendenza

juventusfc : Ufficiale | @marko_pjaca20 in prestito all'Anderlecht ?? - romeoagresti : #Juventus, definiti gli ultimi dettagli con il Verona per #Wesley: giocherà con l’Under 23 // Done Deal: Wesley joi… - DiMarzio : ??? | #Juventus, visite mediche per #EmreCan con il #BorussiaDortmund ?? -