Il prossimo Battlefield uscirà nell'anno fiscale 2022 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Electronic Arts ha annunciato che il prossimo gioco di Battlefield uscirà nel suo anno fiscale 2022. Ciò significa in definitiva che possiamo aspettarci questo nuovo gioco tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022.Il COO e CFO Blake Jorgensen dichiarato negli ultimi rapporti finanziari di EA: "Negli ultimi dodici mesi, abbiamo realizzato ricavi record per i giochi come servizi. Il nostro ampio modello di business riduce la nostra dipendenza dai singoli titoli e ci consente di fornire risultati finanziari ai nostri azionisti fornendo un flusso costante di intrattenimento di alta qualità per i nostri giocatori. Prevediamo che questo tipo di servizi continueranno a guidare la crescita nel 2021 fiscale e che la crescita accelererà nel 2022 fiscale, guidata da un nuovo Battlefield".Da queste dichiarazioni quindi, possiamo tranquillamente presumere che non ci sarà un nuovo Battlefield nel ... eurogamer

