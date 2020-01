I soldati australiani e i koala (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’Australia continua a subire catastrofici incendi boschivi che si estendono per milioni di ettari. Gli incendi hanno causato devastazioni diffuse: migliaia di case sono state distrutte e popolazioni di animali sono state devastate. Ma c’è sempre un lato positivo in tutto questo caos. La cosa positiva è il numero di persone che vengono in aiuto, dai coraggiosi vigili del fuoco che rischiano la vita per combattere le fiamme ai volontari che aiutano gli animali feriti e sfollati. Le foto mostrano uomini e donne in uniforme dell’Esercito di supporto d’emergenza del Reggimento 16, che cullano adorabili koala, che sono stati costretti a fuggire dalle loro case a causa dei terribili incendi e li hanno nutriti in bottiglia al Cleland Wildlife Park. È una cosa molto bella soprattutto ... bigodino

