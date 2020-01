Genova, uccide la compagna e poi tenta il suicidio. A Sestri Ponente accoltellata una suora (Di venerdì 31 gennaio 2020) Omicidio a Genova nel pomeriggio di venerdì 31 gennaio 2020. Una donna è stata uccisa dal compagno che ha tentato il suicidio. Genova – Continua l’emergenza femminicidi in Italia. L’ultimo omicidio è avvenuto a Genova dove una donna è stata trovata senza vita nel proprio appartamento dalla colf. Al suo fianco c’era un uomo ferito, molto probabilmente il compagno, che è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. La prognosi è riservata e per questo gli inquirenti non sono riusciti a interrogarlo. Nelle prossime ore i medici potrebbero dare l’ok per ascoltare l’uomo, il primo sospettato di questo omicidio. Emergenza femminicidi in Italia, il bilancio si aggrava Il bilancio dei femminicidi in Italia si aggrava. L’ultimo episodio è avvenuto a Genova con una donna che è stata trovata morta nel proprio appartamento con al suo ... newsmondo

