"Delega fiscale ad aprile per una riforma entro l'anno". L'annuncio di Gualtieri (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Vogliamo realizzare una riforma fiscale complessiva. Sappiamo che è un obiettivo molto ambizioso, ma vogliamo farlo durante quest'anno”. È l'obiettivo del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri annunciato ieri in apertura di Telefisco, il tradizionale appuntamento dell'Esperto risponde, riportato integralmente da Il Sole 24 Ore. Gualtieri, che dice di essere sempre prudente negli annunci, reputa tuttavia questa mission “una sfida a necessaria perché siamo arrivati a un livello di affastellamento, scomposizione e complicazione del nostro ordinamento tributario” e pertanto “semplificazione e razionalizzazione sono le due direttrici da seguire per riscrivere le regole”, quindi il suo obiettivo più immediato è “presentare un disegno di legge Delega e poi procedere alla sua approvazione anche in parallelo al lavoro sui decreti Delegati”. Per il titolare del dicastero di via XX Settembre ... agi

