Cina: capaci di sconfiggere coronavirus

Cina è fiduciosa e in grado di contenere efficacemente la nuova epidemia di coronavirus e infine di sconfiggerla".Così la National Health Commission, dopo la decisione dell'Oms di dichiarare l'emergenza internazionale per l'epidemia, che ha già causato 213 morti e 9.692 contagiati. Pechino "ha adottato le misure più rigorose per arginare l'epidemia", afferma la Commissione sanitaria nazionale. Occorrono "sforzi concertati con la Cina per contenere l'epidemia e mantenere la sicurezza sanitaria globale".(Di venerdì 31 gennaio 2020)

