“Ciao, papà”. Mario Giordano in lacrime: la sorpresa con le figlie a Dritto e rovescio. E il conduttore non trattiene la commozione (Di venerdì 31 gennaio 2020) Allora anche Mario Giordano ha un cuore! Non ci era mai capitato di vederlo così l’ex direttore di Studio aperto. Mai con gli occhi lucidi, sempre arrabbiato, sempre sulle sue. E invece eccolo, versione padre amoroso a Dritto e rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4, dove il conduttore di Fuori dal Coro si palesa questa volta in veste di ospite. Un’intervista nel quale Giordano dà spettacolo. Ma c’è anche spazio per i sentimenti. Già, perché a sorpresa, Del Debbio, trasmette un video le cui protagoniste sono le due figlie del giornalista, le quali spendono parole dolci nei confronti di papà, ringraziandolo per una serie di ragioni. E Mario Giordano, davanti a questa sorpresa, non riesce a trattenere la commozione: in lacrime, proprio come non lo avevate mai visto. Nato il 19 giugno 1966 sotto il segno dei Gemelli ad Alessandria, scopriamo una serie di ... caffeinamagazine

CR7kremlin : RT @coccinella53: 'La morte non esiste, figlia mia. La gente muore solo quando viene dimenticata', mi spiego' mio Papà poco prima di andars… - frances29081853 : @carolinadimarz1 . Ciao. Papà - DrG58262873 : Tornato a casa, seduto al tavolo con un bicchiere davanti ho forse finalmente realizzato che lui non c'era più. Tut… -