Cava de’Tirreni: rapina e minaccia di morte l’ex fidanzata, arrestato pregiudicato (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’Tirreni (Sa) – Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in città, nella serata di ieri gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni hanno proceduto all’arresto del 44enne F.A., pluripregiudicato, in quanto resosi responsabile dei reati di rapina, violenza, minacce gravi, evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della Sezione Volanti, a seguito di segnalazione pervenuta sul numero di emergenza 112, intervenivano in via Nicola Pastore dove, all’interno dell’atrio di un palazzo ivi ubicato, rintracciavano una donna che, impaurita ed in preda ad una crisi di pianto, riferiva ai poliziotti di essere stata aggredita, pochi minuti prima, e rapinata del proprio telefono cellulare, dall’uomo con il quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale. ... anteprima24

LuceverdeRadio : ??#autostrade #lavori - A3 Napoli-Salerno ?CHIUSURA NOTTURNA tra Cava De' Tirreni e Salerno > Salerno ??Dalle 22… -