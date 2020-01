Brexit, la Scozia non ci sta: “Vogliamo l’indipendenza” (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Scozia fa sapere che l’uscita dall’UE non è stata ben accolta da tutto il Regno Unito. Anche l’Irlanda si unisce al coro Indipendentisti scozzesi (Fonte foto: bbc.co.uk) La Scozia non è mai stata d’accordo con la Brexit, che ufficialmente alla mezzanotte di oggi, entrerà in vigore. L’Unione Europea, saluterà quindi ufficialmente la Gran Bretagna dopo aver approvato l’accordo di recesso con essa. Dal Regno Unito, si susseguono le notizie di caos, dalla Brexit che in effetti, non era mai stata amata da tutto il Regno, all’addio del secondogenito di Diana e Carlo alla casa Reale inglese, e da poco, anche allo scandalo Royal Ballet, con il coreografo sospettato di molestie. Ora però, quello della Brexit, diventa argomento di accese discussioni, tra la Scozia e Londra, con il Paese a Nord della Gran Bretagna, che ... chenews

EnricoLetta : Non mi arrendo e continuo a sperare che almeno per gli scozzesi sia un #arriverderci. #Brexit #ParlamentoEuropeo… - Avvenire_Nei : #BrexitDay La #Scozia che non si arrende alla #Brexit e rivuole l'indipendenza - Tg3web : #Brexit Se la Gran Bretagna si stacca, la Scozia non è contenta della separazione. Non ne fanno mistero i cittadini… -