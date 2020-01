BenQ SW321C, il primo monitor con Paper Color Sync che ci mostra come appariranno le foto una volta stampate (Di venerdì 31 gennaio 2020) BenQ SW321C è un nuovo e assai interessante monitor pensato per i professionisti dell’immagine. La sua peculiarità infatti è quella di essere il primo monitor a essere dotato della tecnologia Paper Color Sync, che consente di vedere a video la resa che avranno le foto una volta stampate, aiutando così fotografi e creativi a risparmiare tempo, e soldi. Questa tecnologia, infatti, lavora in sintonia con l’hardware del monitor e utilizza un complesso algoritmo in grado di riprodurre a schermo l’aspetto che avranno le immagini quando verranno stampate tramite una specifica stampante e un certo tipo di carta. Il software per ora funziona con quattro stampanti: Canon PIXMA PRO-10, Canon PRO-100 e Epson SurColor P600 e P800, e tre tipi di carta: Canon Photo Paper Pro Luster, Canon Photo Plus Semi-gloss e Epson Velvet Fine Art Paper. Secondo un portavoce di BenQ inoltre, durante il ... ilfattoquotidiano

