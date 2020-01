Barbara Alberti offende Wanda Nara: “sei un mostro!” – VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Concorrenti più recidivi non li avevamo mai visti e Barbara Alberti è la prima in lista. La concorrente più anziana del gruppo del Grande Fratello Vip, infatti, ieri si è lasciata andare ancora una volta a una serie di commenti gratuiti e poco carini su una donna. Il bersaglio, questa volta, è l’opinionista Wanda Nara. La scrittrice si trovava in camera con Andrea Montovoli e Licia Nunez. Il topic della discussione era la chirurgia estetica e così, di punto in bianco, Barbara Alberti si è ritrovata ad offendere gratuitamente Wanda Nara. Queste le parole dette: Ma come Wanda Ner…, Wanda Nara, che è alta un metro e cinquanta e si è fatta l’ottava di seno. Sei un mostro! Eh! Come? Si… ho visto le foto e… La lampadina deve essersi evidentemente accesa, perché così come ha iniziato, Barbara Alberti ha lasciato cadere il commento. Infatti ha cercato ... trendit

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - trash_italiano : Barbara Alberti venerdì: “no voglio uscire basta” *Barbara Aberti esce per un malore* Barbara Alberti oggi: “mi m… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -