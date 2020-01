Almanacco del 31-01-2020 ore 07:30 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Almanacco del giorno e siamo a venerdì 31 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Bosco ne parliamo di Gianni capelli motivo di Giovanni che deriva dall’ebraico Johan latinizzato in gioannis composto da gli avrei unito a ebbe misericordia nel significato di Dio ha avuto Misericordia questo diminutivo maschile a te in tutta Italia seppure in misura minore nei al personale dal quale arriva questo non è la stessa lo stesso significato di Giovanni colui che lo porta è posato ragionevole responsabile a scatenarsi con gli amici ma prima di ogni cosa metti doveri verso la famiglia e lavoro orgoglioso e fiero della donna amata la rende felice dimostrandosi un amante intrigante e le si dedica completamente e umile sminuisci Sumerinon siano proprio e vi detti facciamo tantissimi auguri allora tutti coloro che sono nati quest’oggi non gli auguri ... romadailynews

