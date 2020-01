Vanessa Bryant rompe il silenzio dopo la morte di Kobe Bryant e della figlia – VIDEO

Vanessa Bryant rompe il silenzio su Instagram : “Siamo devastate - grazie per tutte le vostre preghiere” : Vanessa Bryant ha rotto un silenzio che durava da più di tre giorni ed ha... L'articolo Vanessa Bryant rompe il silenzio su Instagram: “Siamo devastate, grazie per tutte le vostre preghiere” proviene da ForzAzzurri.net.

Vanessa Bryant rompe il silenzio su Instagram : “Siamo devastate - grazie per tutte le vostre preghiere” : Vanessa Bryant ha rotto un silenzio che durava da più di tre giorni ed ha rilasciato un messaggio sul suo profilo Instagram in seguito alla morte di suo marito Kobe e di sua figlia Gianna (oltre a quella di altre sette persone) in un incidente di elicottero avvenuto domenica 27 gennaio nei pressi di Calabasas, a Los Angeles. Di seguito il contenuto del post: “Le mie ragazze e io desideriamo ringraziare i milioni di persone che ci hanno ...

Kobe Bryant - la moglie Vanessa rompe il silenzio : “Sono completamente devastata - mi è impossibile immaginare la vita senza lui e Gigi” : A quattro giorni dal terribile incidente in cui hanno perso la vita Kobe Bryant e la figlia Gianna, la moglie Vanessa ha rotto il silenzio con un post su Instagram a cui ha affidato tutto il suo dolore. “Io e le mie figlie vogliamo ringraziare le milioni di persone che ci hanno dimostrato il loro supporto e il loro amore in questo orribile momento. Grazie per le vostre preghiere, ne avevamo proprio bisogno“, ha scritto la moglie del ...