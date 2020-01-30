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Traffico Roma del 30-01-2020 ore 16 | 30

Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA VERSO SAN GIOVANNI DA V.LE ...

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Traffico Roma del 30-01-2020 ore 16:30 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA VERSO SAN GIOVANNI DA V.LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE. RICORDIAMO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico IN PARTICOLARE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO, VIA DELLA CAMILLUCCIA E VIGNA CLARA. SCATTA OGGI LA TERZA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL PIGNETO CON CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E AL TRASPORTO PUBBLICO TRA VIA CASILINA E PRENESTINA.. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. ———————– AUTORE: TIZIANA RAIMONDI In collaborazione con Luce Verde ... romadailynews

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