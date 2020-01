Traffico Roma del 30-01-2020 ore 13:30 (Di giovedì 30 gennaio 2020) DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’INCROCIO CON PIAZZALE XXV MARZO 1957 PER LA RIMOZIONE DI UN VEICOLO IN PANNE è TEMPORANEAMENTE CHIUSA VIA FRANCESCO GRIMALDI FRA VIA ODERISI DA GUBBIO E PIAZZA ENRICO FERMI PROSEGUE LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, IL TUNNEL è CHIUSO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, CON CONSEGUENTI DISAGI IN VIALE CORTINA D’AMPEZZO, VIA DELLA CAMILLUCCIA E VIGNA CLARA NEI MOMENTI DI MAGGIOR TRANSITO SCATTA OGGI LA TERZA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL PIGNETO CON CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA VIABILITà E AL TRASPORTO PUBBLICO PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34 UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERà NEI TUOI SPOSTAMENTI ———————– AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI In collaborazione con Luce ... romadailynews

romadailynews : Traffico Roma del 30-01-2020 ore 13:30: DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-01-2020 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - 06report : @Ass_Cult_CeSMoT @TplRoma @romamobilita Grazie per la risposta. No, non serve fare alcun reclamo, capisco lo stress… -