Test MotoGP Shakedown Sepang 2020: orari, programma, calendario, tv e streaming (Di giovedì 30 gennaio 2020) 30Siamo ormai pronti per il via ufficiale del Mondiale 2020 di MotoGP. I Test pre-stagionali di Sepang (Malesia) sono ormai dietro le porte e, in questa stagione, avranno un succoso antipasto. Da domenica 2 a martedì 4 febbraio, infatti, si terrà lo Shakedown. Tre giorni di Test ai quali potranno prendere parte anche i rookie e lo spagnolo Alex Marquez con il team Honda, un modo intelligente per accelerare l'adattamento alla sua Honda RC213V. A questo primo appuntamento stagionale parteciperanno anche i piloti ufficiali dei due team che usufruiscono ancora delle concessioni, Aprilia e KTM, oltre ai collaudatori dei sei costruttori. Non vedremo al via, quindi, Valentino Rossi o Marc Marquez, ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento alla spalla di questo inverno. La nuova annata della classe regina, quindi, sta per prendere il via. Ancora pochi giorni e ...

