“Telecronaca Inter-Fiorentina di parte, comportamento inaccettabile”: ancora polemiche sui giornalisti Rai (Di giovedì 30 gennaio 2020) Non si placano le polemiche intorno alla telecronaca di ieri sera di Inter-Fiorentina, trasmessa su Rai 1. I giornalisti che hanno commentato il match erano già finiti nel mirino durante la trasmissione della gara, per qualche errore. Tanti i commenti sul web che hanno condannato le sviste dei telecronisti. Ma non è tutto. Un’altra critica è infatti piovuta per il servizio, definito di parte e fazioso. Inter-Fiorentina, telecronisti Rai nella bufera: “Lo sanno tutti che si entra per raccomandazione politica” A denunciare è il senatore fiorentino Achille Totaro (Fdi), che presenterà una Interrogazione parlamentare al Senato: “Ritengo inaccettabile e irrispettosa nei confronti di migliaia di tifosi fiorentini la telecronaca palesemente di parte che abbiamo ascoltato durante la partita Inter-Fiorentina di ieri sera che ha infastidito non solo me ma anche numerosi tifosi ... calcioweb.eu

raspa90 : RT @Fiorentinanews: Totaro: 'Farò una interrogazione parlamentare sulla telecronaca di Inter-Fiorentina. I tifosi hanno diritto di seguire… - Fiorentinanews : Totaro: 'Farò una interrogazione parlamentare sulla telecronaca di Inter-Fiorentina. I tifosi hanno diritto di segu… - shevagila : RT @FabRavezzani: La sciagurata telecronaca Rai di Inter-Fiorentina non è solo colpa del giornalista totalmente impreparato, ma soprattutto… -