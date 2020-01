Suicidio Milano | scrive alla moglie e sbaglia numero | salvato (Di giovedì 30 gennaio 2020) Vicenda Suicidio Milano: succede tutto alle porte del capoluogo lombardo, con la macabra intenzione di un uomo sventata per puro caso. Un caso di tentato Suicidio presso Milano si chiude con un finale per fortuna non tragico. Ma è solo per un puro caso se un uomo non è riuscito a togliersi la vita come … L'articolo Suicidio Milano scrive alla moglie e sbaglia numero salvato è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Corriere : Annuncia il suicidio via sms e scrive per sbaglio ai vigili: trovato con il gps e salvato - Fabio19653763 : RT @MediasetTgcom24: Milano, invia il messaggio d'addio su WhatsApp ma sbaglia numero: salvato dal suicidio #rho - ControDeliap : RT @Corriere: Annuncia il suicidio via sms e scrive per sbaglio ai vigili: trovato con il gps e sal... -