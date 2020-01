Romina Power, l’ultima trovata stupisce i fan (Di giovedì 30 gennaio 2020) C’è molto di più che una singola ospitata al Festival di Sanremo nei piani futuri Romina Power e Al Bano Carrisi. Dopo mesi di tentennamenti e apparenti rinunce, è infine stata data per ufficiale la partecipazione dello storico duo al Festival; la leggendaria coppia della musica italiana aprirà infatti la kermesse di Amadeus la prima notte di programmazione, con la presentazione del brano inedito Raccogli L’Attimo. Una canzone che dovrebbe aprire una nuova fase nella carriera dei due. Il grande annuncio di Romina Power in vista di Sanremo: “Nuovo album e una grande sorpresa”. Si scatena la fantasia dei fan Ne ha discusso Romina Power in persona, in un’intervista concessa all’Ansa. Interrogata dall’agenzia stampa, la cantante ha fornito qualche anticipazione sul brano da portare in gara, senza nascondere gli ambiziosi piani per il futuro. ... velvetgossip

lamescolanza : Romina Power: 'Dopo Sanremo aspettatevi una grande sorpresa' - Notiziedi_it : Romina Power: “Dopo Sanremo aspettatevi una grande sorpresa” - Italia_Notizie : Romina Power: 'Dopo Sanremo aspettatevi una grande sorpresa' -