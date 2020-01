Rancore: età, carriera e vita privata del rapper “ambientalista” tra i Big di Sanremo 2020 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Quest’anno, si sa, a far infuriare i telespettatori classici della Rai è la presenza molto forte di giovani trapper e rapper. Conosciamo già la musica di Achille Lauro, nella scorsa edizione di Sanremo ha portato il brano “Rolls Royce“, scandalizzando il pubblico e i media per i suoi contenuti nascosti (non poi cosí tanto) di incitamento all’assunzione di droghe pesanti. Conosciamo Junior Cally, la polemica sulla sua presenza a Sanremo 2020 infuria ancora sui social. Non tutti i rapper vengono per nuocere, mi viene da dire. Personaggio assai differente è il rapper Rancore, presente quest’anno per la seconda volta tra i Big. Chi è, conosciamolo meglio. >> Leggi anche: Elodie, Sanremo 2020: «Prima di cantare ho fatto la cameriera e la cubista. Vado all’Ariston per spaccare» Chi è Rancore: vita privata e carriera Niente pistole tatuate in faccia e look ... urbanpost

