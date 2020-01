Parma, chiuso l’allevamento in cui venivano uccisi 4mila visoni all’anno (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un allevamento di visoni, situato a Cella di Noceto in provincia di Parma, ha cessato la propria attività, in seguito alle inchieste di Essere Animali. Ad annunciarlo è la stessa associazione animalista, che aveva più volte denunciato le crudeli condizioni di vita riservate a questi piccoli mammiferi, tenuti in gabbia fin dalla nascita con il solo scopo di produrre pellicce. La notizia si inserisce in un quadro che vede l’industria del settore in forte crisi a livello globale. 4mila visoni uccisi ogni anno Nel solo allevamento parmense, secondo Essere Animali, sono stati uccisi circa 4mila visoni ogni anno, fin dal 2012. L’associazione aveva monitorato la situazione già nel 2013 e nel 2015, documentando la presenza di anguste gabbie di rete metallica, al cui interno gli animali riuscivano a muoversi a fatica. Lo scarso spazio a disposizione portava non di rado i visoni a ferirsi ... thesocialpost

Scontro tra 4 auto in A1 - tratto chiuso e traffico in tilt : 6 km di coda a Parma : traffico in tilt sulle autostrade emiliane a causa di un doppio incidente con il coinvolgimento di numerose vetture. Sei chilometri di coda per un primo schianto sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la A15 Parma-la Spezia e Parma, altri 3 km di coda sul raccordo di Casalecchio verso la A14.Continua a leggere

DeskAeronautico : ???? Aeroporto di #Parma chiuso per controlli di security ? - marcovarini : RT @ilMonzaSiamoNoi: BOMBA INCREDIBILE! ?????? Il Monza ha chiuso un altro colpaccio: è fatta per il gioiellino del Parma attualmente Pescara… - ilMonzaSiamoNoi : BOMBA INCREDIBILE! ?????? Il Monza ha chiuso un altro colpaccio: è fatta per il gioiellino del Parma attualmente Pesca… -