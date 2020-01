Nasce a Napoli la prima rete cardioncologica: 10 ospedali in collegamento per curare i tumori (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nasce a Napoli la prima rete cardioncologica, che mette in collegamento dieci strutture sanitarie della Campania per la cura dei pazienti oncologici. L'obiettivo è ridurre i tempi di presa in carico dei pazienti, assicurando il trattamento anche per le complicanze cardiovascolari, che oggi costituiscono la causa di morte del 30% delle persone sottoposte a terapie oncologiche. fanpage

