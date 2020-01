LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 68-70 basket, Eurolega 2020 in DIRETTA: finale combattuto al Forum (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Subito fallo di Dedovic su Nedovic. Timeout per Milano. Mancano 20 secondi alla fine. 76-76 Zipser mette il secondo. Zipser sbaglia il primo libero. Zipser prende il rimbalzo in attacco e Rodriguez fa fallo sul tedesco. Trenta secondi alla fine. Da capire ora cosa deciderà di fare Milano in difesa. 76-75 SORPASSOOOOOOOOOOOOO! ALLEY OOP FIRMATO RODRIGUEZ/TARCZEWSKI! ULTIMO MINUTO! 74-75 MICOOOOOOOV! TRIPLAAAAAAA! 71-75 Solo un libero per Lo. 1.18 alla fine. 71-74 Barthel con l’appoggio al vetro. Sfondamento di Tarczewski! Altra opportunità bruciata per il sorpasso da Milano. INFRAZIONE DI 24 SECONDI DEL Bayern! Due minuti alla fine. 71-72 TRIPLAAAAA DI ROLL! 68-72 Due liberi di Dedovic. Anche Nedovic butta via la palla. Palla persa da Lo. Quattro minuti alla fine. Rodriguez si mette in proprio e sbaglia. 68-70 MICOOOOOOOOV ... oasport

