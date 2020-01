Jake Lloyd, Anakin Skywalker in Star Wars: "Soffre di schizofrenia paranoide" (Di giovedì 30 gennaio 2020) La madre di Jake Lloyd, che interpretò Anakin Skywalker in Star Wars aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute: Soffre di schizofrenia paranoide e la morte di sua sorella ha peggiorato il quadro. Jake Lloyd, l'ex attore che a 10 anni interpretò il piccolo Anakin Skywalker, futuro Darth Vader, in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma è ancora ricoverato in una clinica psichiatrica dove viene seguito per la sua schizofrenia paranoide. La madre dell'attore ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute del figlio, rivelando ulteriori dettagli. Lisa Lloyd ha spiegato in un comunicato ufficiale che suo figlio Jake Lloyd è ricoverato in una struttura psichiatrica dal 2016, e da allora sta facendo qualche progresso, tanto che c'è la speranza che torni "divertente e simpatico come prima" in breve tempo. Jake ... movieplayer

