Il messaggio di Malgioglio alla Elia: "Se continui così, il Gf ti distruggerà" - (Di giovedì 30 gennaio 2020) Luana Rosato Cristiano Malgioglio lancia un appello ad Antonella Elia invitandola a rivedere il suo atteggiamento, altrimenti il "Grande Fratello Vip ti distruggerà" A La Repubblica delle Donne si continua a commentare il Grande Fratello Vip e Cristiano Malgioglio, che è stato concorrente e opinionista del reality show, ha lanciato un messaggio ad Antonella Elia. La ex di Non è la Rai, che ha preso parte al cast del programma di Piero Chiambretti prima del suo ingresso nella Casa, è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del programma. La sua schiettezza, il suo voler dire a tutti i costi ciò che pensa, anche se i modi non sono quelli adeguati, l’ha resa tanto amata quanto odiata dal pubblico e, proprio in merito, Malgioglio le ha voluto lanciare un messaggio. Osservando il suo percorso al Gf Vip, le litigate di cui è protagonista, gli attacchi riservati ... ilgiornale

