Google chiude un’altra sua applicazione: dite addio a One Today (Di giovedì 30 gennaio 2020) Google comunica la chiusura di One Today, l'app dedicata alla beneficenza e alle organizzazioni non profit. L'articolo Google chiude un’altra sua applicazione: dite addio a One Today proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

HDblog : RT @HDblog: Google App Maker chiude: addio il 19 gennaio 2021, ma sviluppo già terminato - ilnida : RT @HDblog: Google App Maker chiude: addio il 19 gennaio 2021, ma sviluppo già terminato - HDblog : Google App Maker chiude: addio il 19 gennaio 2021, ma sviluppo già terminato -