Fabrizio Corona si scaglia contro J-Ax: ecco cosa è successo Fabrizio Corona riesce sempre a far parlare di sé e, questa volta, e questa volta il suo messaggio è destinato a J-Ax. Se vi state chiedendo cosa possa aver fatto il rapper milanese, il mistero è presto spiegato. J-Ax, infatti, lo scorso 24 Gennaio ha rilasciato il suo nuovo albumo ReAle. Fra i brani del suo nuovo disco c'è anche Quando Piove, Diluvia. Il testo di questo pezzo, però, fa riferimento a Fabrizio Corona. Tra le strofe, infatti, ritroviamo: Vogliono computer, documenti della bancachiedo che succedelui mi dice procedura standardun controllo è di routinese il reddito si alza.E anche se pago ogni tassala voce suona falsanon sono Coronama l'apparenza ingabbia E' chiaro che Fabrizio Corona non abbia gradito le parole di J-Ax. Due giorni fa, infatti, Corona ha rilasciato una serie di Instagram Stories nelle quali è intento ad ascoltare il pezzo

