F1, Andreas Seidl sulla McLaren: “Il quarto posto nostro massimo per il 2020, vorrei vincere dal 2023” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Andreas Seidl, arrivato dalla Porsche per ricoprire il ruolo di team principal alla McLaren, ha ben chiare le prospettive del team per la stagione 2020 di F1. In particolare l’uomo che tanti successi ha dato alla Porsche nel WEC, ha parlato ad “Auto Motor und Sport” di ciò che accadrà da qui al 2023. Queste le parole di Seidl: “Dobbiamo mantenere il trend positivo del 2019, ma vorremmo fare un passo avanti anche nel 2020. Mi aspetto una lotta difficile per arrivare di nuovo al quarto posto. Questo è il massimo cui possiamo aspirare nella F1 attuale. Vediamo anche che ci sono abbastanza punti deboli sui quali lavorare. Dobbiamo dimostrare di progredire in questi aspetti. Per questo è importante una buona stagione 2020. Per me, è chiaro che dobbiamo fare un esercizio di equilibrio in quest’annata, perché a un certo punto dovremo attivare l’interruttore ... oasport

