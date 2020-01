Ellen Pompeo contro TMZ dopo la morte di Kobe Bryant

Ellen Pompeo sull’abbandono di Alex Karev : “E’ una grossa perdita” : Ellen Pompeo commenta l’abbandono di Justin Chambers a Grey’s Anatomy Venerdì scorso, l’intero fandom di Grey’s Anatomy è stato travolto dall’inaspettata notizia che l’amatissimo Alex Karev non avrebbe più fatto parte del Medical-Drama che l’ha reso famoso. La notizia, come facilmente prevedibile, ha immediatamente fatto il giro del web scalando in poche ore i trend di Twitter. A due giorni dalla ...