Effetto Xbox Series X: le vendite di Xbox e della divisione gaming in forte calo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Microsoft ha pubblicato il suo ultimo report sugli utili, descrivendo in dettaglio le prestazioni dell'azienda in tutti i settori. Nel complesso, gli affari vanno bene per il colosso di Redmond, ma la divisione Xbox è in difficoltà.Le entrate derivanti dalla divisione gaming di Microsoft per il trimestre conclusosi il 31 dicembre - il trimestre festivo - sono diminuite del 21%, il che si traduce in una flessione di $ 905 milioni. I ricavi dalle vendite di Xbox One sono diminuiti di un significativo 43% a causa del minor numero di sistemi venduti e dei prezzi più bassi.I ricavi delle vendite e dei servizi di giochi sono diminuiti dell'11%, ovvero $ 295 milioni. Microsoft ha detto che è stato un trimestre particolarmente difficile da confrontare perché il periodo Holiday 2018 è stato molto forte a causa di un "titolo di terze parti". Non è stato specificato quale, ma l'analista Daniel ... eurogamer

