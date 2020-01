Ecco i danni se i bimbi mangiano più di 5 cucchiaini di zucchero al giorno (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ecco cosa succede ai bimbi se mangiano più di 5 cucchiaini di zucchero al giorno: comporta gravi danni nel bimbo in età adulta, dall’obesità all’aggressività sino all’abuso di sostanze stupefacenti Non ci vuole dicerto la scienza per dimostrare che lo zucchero nella dieta quotidiana di un bambino comporta dei danni collaterali , a volte gravi … L'articolo Ecco i danni se i bimbi mangiano più di 5 cucchiaini di zucchero al giorno è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

Oscar___Rafone : @saldiacono71 @simonefloris7 @MarcoAntiZecche @Paola55127791 Si ma gli argimenti di salvini per risolvere i problen… - MPenikas : @MarlonJD1978 @d1a6504ea397446 @GianFreee @Mov5Stelle E chi governava con Berlusconi, io? E tremonti? In che partit… - denyd81 : @domysr93 @DanielaImpinto Ecco e allora io nn voglio ne Danilo ne uno che fa panchina a walker (che nn è un fenomen… -