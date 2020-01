Cresce l'allerta, ma il coronavirus di Wuhan resta un rebus (Di giovedì 30 gennaio 2020) Per arginare l'epidemia in Cina sono state prese misure senza precedenti: basteranno a evitare una pandemia? di Giancarlo Sturloni L'allarme per l'epidemia scatenata dal coronavirus di Wuhan non si placa e il numero dei contagi deve essere aggiornato di continuo: in Cina il bilancio è di oltre 4.500 casi confermati e 106 decessi. Fuori dal Paese si contano una cinquantina di casi, in gran parte persone che hanno contratto il virus durante un soggiorno in Cina. Dove purtroppo il numero delle (...) - Attualità / Cina, Sanità, Pandemia, , Epidemia, coronavirus feedproxy.google

