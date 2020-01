Coronavirus, Conte: due casi accertati

casi accertati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro Paese, i primi due casi accertati di Coronavirus". Così il presidente del Consiglio Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Non c'è motivo di panico e allarme sociale, dice il premier che ha convocato per domani il Consiglio dei ministri in cui si adotteranno "ulteriori misure in modo da mettere tutte le strutture competenti a disposizione, ivi compresa la protezione civile".(Di giovedì 30 gennaio 2020) "I duesono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro Paese, i primi duedi". Così il presidente del Consiglioin conferenza stampa a Palazzo Chigi. Non c'è motivo di panico e allarme sociale, dice il premier che ha convocato per domani il Consiglio dei ministri in cui si adotteranno "ulteriori misure in modo da mettere tutte le strutture competenti a disposizione, ivi compresa la protezione civile".(Di giovedì 30 gennaio 2020)

